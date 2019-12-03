Рязанские спортсмены потребовали от администрации строительства скейт-парка

2 декабря рязанская молодежь собрались напротив здания администрации города на улице Радищева и потребовала от властей построить площадку для занятий экстремальными видами спорта.

ОБЕЩАННОГО ГОДАМИ ЖДУТ

Строительства в городе полноценного скейт-парка молодые люди добиваются уже не первый год. Уже сменилось не одно поколение спортсменов-экстремалов, а парка в Рязани все нет.

Еще в мае председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокатянская заявила о необходимости создания такой площадки, поддержав идею рязанца Артура Атакишиева. Но дальше разговоров дело так, к сожалению, и не пошло.

Повторно к этой теме вернулись уже в конце августа, обсуждая судьбу фонтана, расположенного рядом с кинотеатром «Октябрь». Тогда и.о. главы администрации облцентра Елена Сорокина заявила, что горожане не раз обращались с просьбой создать такой объект:

- Необходимо собрать общественность, депутатский корпус, а также спортивную молодежь и рассмотреть возможность организации на этом месте скейт-парка. С этой инициативой я выйду к губернатору региона Николаю Любимову, - цитирует Сорокину пресс-служба администрации Рязани.

Полицейские потребовали от молодых людей прекратить «нарушать общественный порядок».

Но и эта инициатива так и не получила какого-то видимого продолжения. Устав от обещаний, молодые люди нарисовали плакаты и вышли с ними к городской администрации.

- Они придумывают миллионы причин, почему они ничего не могут сделать, - рассказал с возмущением один из участников акции. – То у них нет денег, то нет места, то чего-то еще. Вот мы и вышли для того, чтобы напомнить властям о данном ими, но так и не выполненном обещании.

ПРИГЛАШАЮТ НА «БЕСЕДЫ»

Правда продлилась импровизированная акция протеста не дольше десяти минут – на место прибыли полицейские и потребовали от молодых людей прекратить «нарушать общественный порядок». Задерживать, правда, никого не стали, лишь переписав данные некоторых протестующих. Но уже через несколько часов, реакция не заставила себя ждать, участников акции стали «приглашать» отделы полиции на так называемые «беседы».

- На место прибыли сотрудники полиции, которые провели с участниками акции профилактические беседы о допущении нарушения общественного порядка. Организатор акции установлен. В настоящий момент проводится проверка на предмет законности данного мероприятия. Если в ходе нее будет установлено, что акция была организована с нарушениями, виновное лицо привлекут к ответственности в установленном законом порядке, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

При этом сами молодые люди рассказали, что вечером в полицию вызвали четверых несовершеннолетних ребят, где их расспрашивали о «зачинщиках» и организаторах акции.

А пока рязанские спортсмены добиваются строительства полноценной площадки для занятий любимым видом спорта, с 2020 года скейтбординг войдет в Олимпийскую программу. Жаль, что рязанцев на пьедестале победителей главного мирового спортивного события, мы увидим еще не скоро.

Уже через несколько минут акция завершилась.

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