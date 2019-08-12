2019-08-12T21:02:29+03:00
Общество

После статьи в «Комсомолке» власти проверили скейтпарк в Рязани

Обнаруженный брак будет исправлять подрядчик
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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В конце мая в «Комсомолке» вышел материал «Благоустройство для никого: почему за огромные деньги рязанцы получают лишь брак». В нем в числе прочего шла речь о скейтпарке «ПроДвижение», открытом прошлой осенью на Московском шоссе. Объект на который потратили более 1 миллиона бюджетных рублей - разваливается, превращаясь в травмоопасный.

И вот 12 августа пресс-служба администрации Рязани сообщила, что специалисты управления и дирекции благоустройства города осмотрели площадку для экстремального спорта.

Ревизоры обнаружили искажения покрытия рампы и теперь подрядчик будет устранять брак. Также в администрации сообщили, что рейл (труба для скольжения), который практически ушел в грунт, уже отремонтировали.

Кроме того, привели в порядок другой объект, о котором тоже шла речь в майской публикации «КП» - сквер «Солнечный круг» на улице Октябрьской в микрорайоне Приокский. Здесь довели до ума ограждения и газоны: сейчас их состояние не идеально, но все-же гораздо лучше, чем было изначально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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