После статьи в «Комсомолке» власти проверили скейтпарк в Рязани
В конце мая в «Комсомолке» вышел материал «Благоустройство для никого: почему за огромные деньги рязанцы получают лишь брак». В нем в числе прочего шла речь о скейтпарке «ПроДвижение», открытом прошлой осенью на Московском шоссе. Объект на который потратили более 1 миллиона бюджетных рублей - разваливается, превращаясь в травмоопасный.
И вот 12 августа пресс-служба администрации Рязани сообщила, что специалисты управления и дирекции благоустройства города осмотрели площадку для экстремального спорта.
Ревизоры обнаружили искажения покрытия рампы и теперь подрядчик будет устранять брак. Также в администрации сообщили, что рейл (труба для скольжения), который практически ушел в грунт, уже отремонтировали.
Кроме того, привели в порядок другой объект, о котором тоже шла речь в майской публикации «КП» - сквер «Солнечный круг» на улице Октябрьской в микрорайоне Приокский. Здесь довели до ума ограждения и газоны: сейчас их состояние не идеально, но все-же гораздо лучше, чем было изначально.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Специалист стройнадзора оценил качество благоустройства рязанского сквера.
На улице Октябрьской упал установленный менее полугода назад скрипичный ключ (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU