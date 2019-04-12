Специалист стройнадзора оценил качество благоустройства рязанского сквера

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-12T13:44:32+03:00

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Благоустроенный менее полугода назад сквер «Солнечный круг» на улице Октябрьской в микрорайоне Приокский уже начал разрушаться. Сообщение об этом появилось в паблике «Типичная Рязань».

В частности установленный там, в честь прославленного оперного певца Александра Пирогова скрипичный ключ упал на землю, а еще совсем недавно уложенная тротуарная плитка начала проваливаться.

По мнению заместителя начальника службы капитального строительства и строительного контроля одной из ведущих рязанских СК Григорий Яров сообщил, что работы на объекте были проведены со значительными нарушениями.

- С плиткой там все абсолютно понятно – перед ее укладкой не был должным образом утрамбован грунт или же ее вообще клали на уже замерзшую землю. С ключом могут быть два варианта. Либо он упал после вмешательства вандалов, или же рухнул сам из-за неверно выбранной толщины материала, - отметил специалист.

Напомним, благоустройство сквера было выполнено по программе местных инициатив, стартовавшей во второй половине 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU