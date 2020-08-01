В парковой зоне Рязани 1 августа появились арт-объект и скейт-парк
В Лесопарке 1 августа появился арт-объект "Кузнечный букет". Подарок к 925-летию Рязань получила от Гильдии кузнецов России в рамках акции "Подарок городу". Композицию создали в ходе Международного “Форума древних городов” на Театральной площади. Новый арт-объект стал коллективной работой кузнецов из восьми регионов России.
А в Центральном парке культуры и отдыха в рамках празднования Дня города состоялось открытие нового спортивного объекта – скейт-парка. Здесь смогут свободно заниматься все желающие. Скейт-парк нового поколения имеет прочный помост из бетона, что позволит кататься ребятам в любое время года.
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ИСТОЧНИК KP.RU