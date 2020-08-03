В Рязани закрыли скейт-парк, открытый ко Дню города

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:18:25+03:00

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1 августа в Центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие нового скейт-парка. Но уже на следующий день новую площадку в спешном порядке закрыли. Дело в том, что при эксплуатации объекта стало понятно, что он выполнен с нарушениями.

Так, в частности, на поверхности бетонного покрытия уже после нескольких часов катания появились вмятины, а на самой площадке от дождя образовалась огромная лужа. Кроме того, по словам спортсменов, для которых, собственно говоря, и строился парк, многие фигуры для катания представляют опасность.

- Все, кто катается, приехали в парк сразу после открытия и ужаснулись тому, что мы там увидели, - поделился с нами один из спортсменов. – Как за такие огромные деньги можно было сделать подобное, не укладывается в нашей голове. Ребят, которые были активистами и предлагали изменения в проект, так и не услышали. В итоге мы получили то, что имеем – еще один никому не нужный проект и выброшенные на ветер деньги.

Представитель подрядчика, занимавшийся возведением этого объекта, в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что ремонтные работы займут около двух дней. В их рамках планируется исправить обнаруженные изъяны, а также доделать освещение площадки, которое так и не успели подключить.

Площадку огородили от желающих покататься.Фото: Константин МОГИЛИН

На бетоне уже появились вмятины.Фото: Константин МОГИЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU