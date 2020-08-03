На девяти улицах Рязани во вторник отключат горячую воду
4 августа в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани на нескольких улицах отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации.
По информации властей, до 17 августа горячей воды не будет по следующим адресам:
- ул. Качевская, д. 34 корп. 1, д. 15/1, д. 15/2, д. 18а, д. 34 корп. 3, д. 34 корп. 5, д. 36, д. 36 корп. 1;
- ул. Поселковая, д. 7а, д. 6а;
- ул. 1-я Прудная, д. 18а (детсад №105), д. 21, д. 24;
- ул. Дружная, д. 13б (детсад №122), д. 13а, д. 16 корп. 1;
- ул. Предзаводская, д. 13 (детсад №152), д. 15 (школа №49), д. 3/12, д. 8, д. 9;
- ул. Связи, д. 17а (школа №38);
- ул. Новоселковская, д. 13;
- Окружное шоссе, д. 1 (ООО «Зельгрос Иммобилен»);
- ул. Соколовская, д. 2а, д. 2б, д. 6 корп. 1.
Полный график отключений горячей воды в Рязани
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ИСТОЧНИК KP.RU