Графики отключения горячей воды в Рязани, лето 2020 года: адреса и сроки

Опубликован график отключения горячей воды на сетях МУП «РМПТС» на август 2020 года. Таким образом, появились графики на все летние месяцы. В обозначенные даты пройдут профилактические работы по подготовке оборудования и коммуникаций к следующему отопительному сезону.

В перечне на август 554 объекта, в том числе 454 жилых дома. Это больше, чем в июне (225) и июле (195) вместе взятых. Основная масса отключений должна продлиться максимально отведенные законодательством две недели.

«График профилактического ремонта тепловых сетей на плотность и прочность с отключением ГВС может быть скорректирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами и оформлен отдельными заявками», - отметили в РМПТС.

Для вашего удобства «Комсомолка» сформировала три списка:

- июнь - здесь;

- июль - здесь;

- август – здесь.

КУДА ЗВОНИТЬ?

МУП "РМПТС" (телефоны указаны на официальном сайте):

Абонентский отдел: 8(4912)38-90-80, 8(930)880-55-24.

Диспетчерская служба: 8(4912)34-05-44.

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