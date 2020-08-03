Во вторник 4 августа на девяти улицах Рязани отключат электричество
4 августа в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. Причины отключения – монтаж электрооборудования и работы на воздушной линии.
Во вторник из-за монтажа электрооборудования для технологического присоединения с 10:00 до 14:00 электричество не будет по следующим адресам:
- Михайловское шоссе, дома с 2 по 88;
- Шоссейный переулок, д. 1, д. 2, д. 8, дома с 12 по 20;
- ул. Михайловские ямки, дома с 2 по 24, дома с 7 по 13, д. 29.
Во вторник из-за работ на воздушной линии с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Мушковатовская, дома с 1в по 21;
- 4-й Базарный проезд, д. 29;
- 1-й Почтовый проезд, дома с 3 по 15 (нечетная сторона), д. 19, д. с 4 по 22, дома с 26 по 42 (четная сторона);
- 2-й Почтовый проезд, дома с 1 по 11;
- ул. Березняковская, дома с 3 по 70;
- ул. Овражная, д. 126.
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ИСТОЧНИК KP.RU