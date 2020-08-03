3 Авг. 2020 2020-08-03T12:59:44+03:00

Во вторник 4 августа на девяти улицах Рязани отключат электричество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты будут монтировать электрооборудование и проводить работы на воздушной линии

Изменить размер текста: A A

4 августа в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. Причины отключения – монтаж электрооборудования и работы на воздушной линии.

Во вторник из-за монтажа электрооборудования для технологического присоединения с 10:00 до 14:00 электричество не будет по следующим адресам:

- Михайловское шоссе, дома с 2 по 88;

- Шоссейный переулок, д. 1, д. 2, д. 8, дома с 12 по 20;

- ул. Михайловские ямки, дома с 2 по 24, дома с 7 по 13, д. 29.

Во вторник из-за работ на воздушной линии с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Мушковатовская, дома с 1в по 21;

- 4-й Базарный проезд, д. 29;

- 1-й Почтовый проезд, дома с 3 по 15 (нечетная сторона), д. 19, д. с 4 по 22, дома с 26 по 42 (четная сторона);

- 2-й Почтовый проезд, дома с 1 по 11;

- ул. Березняковская, дома с 3 по 70;

- ул. Овражная, д. 126.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На девяти улицах Рязани во вторник отключат горячую воду

В областном центре продолжается профилактика на системах теплоснабжения (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас

ИСТОЧНИК KP.RU