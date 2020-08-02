Улицу Чкалова в Рязани затопило после мощного ливня

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:01:57+03:00

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Днем 2 августа улицу Чкалова затопило после мощного ливня. Фотографию с места затопления выложили в паблике «Подслушано у водителей в Рязани».

«Чкалова утонула. Объезжайте», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее региональное управление МЧС опубликовало метеопредупрждение о грядущей непогоде с ливнями, грозами и сильным ветром (читать подробнее).

Впрочем, подписчики паблика уверены, что ситуация на улице Чкалова связана не с дождем, а с канализационным люком, который якобы прорвало.

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ИСТОЧНИК KP.RU