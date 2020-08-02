МЧС: в воскресенье в Рязань придут ливни и грозы

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:45:40+03:00

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 августа на территории Рязани и области местами ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду и кратковременные ливни.

В связи с непогодой региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU