2020-07-30T16:38:20+03:00
Происшествия

Первое слушание по делу Сергея Карабасова будет закрытым

Вместе с экс-главой администрации Рязани в растрате обвиняются бывший подчиненный и подрядчик
Антон КОНОВАЛОВ
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Советский районный суд Рязани назначил предварительное слушание по делу об «исчезнувшей» из Лесопарке детской площадке. Оно пройдет в закрытом судебном заседании 7 августа.

Бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и гендиректора фирмы-подрядчика Михаила Пузанова обвиняют в растрате (160 УК РФ). Притом Карабасова называют организатором преступления, а Пузанова – пособником.

По версии следствия, чиновники оплатили из бюджета 4,9 млн рублей за работы, которые не были выполнены. Напомним, ранее сообщалось, что часть игрового оборудования в Лесопарке все-таки появилась, а часть «всплыла» в других местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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