Сергея Карабасова будут судить в Рязани

24 Июль 2020 2020-07-24T15:51:04+03:00

Сергея Карабасова и других фигурантов будут судить в Рязани. Расследовали дело и избирали меру пресечения обвиняемым в Москве.

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об «исчезнувшей» из Лесопарка в Рязани детской площадке. В растрате средств из городского бюджета обвиняют бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и гендиректора фирмы-подрядчика Михаила Пузанова.

Центральной фигурой является Карабасов, по поручению которого Ковалев, как считает следствие, в 2018 году подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик получил все 4,9 млн рублей (СК озвучивал сумму 4,5 млн рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что часть оборудования в Лесопарке все-таки появилась, а часть «всплыла» в других местах.

Судить Карабасова и других фигурантов будут в Рязани – дело передано в Советский районный суд города. Меру пресечения обвиняемым на время следствия избирали в Москве, там же бывший градоначальник до недавнего времени содержался под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU