2020-07-29T21:20:10+03:00
Происшествия

СК проверит сасовское предприятие на котором травмировался ребенок

На пятилетнего мальчика в хлебопекарном цехе упал железный контейнер
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Следователи проверят обстоятельства получения травмы ребенком, 29 июля доставленным на вертолете из Сасово.

По предварительным данным, в день трагедии пятилетний мальчик находился с матерью по месту ее работы – в хлебопекарном цехе. В какой-то момент на ребенка опрокинулся железный контейнер, используемый для перевозки и хранения хлеба. В результате ЧП у мальчика диагностирована черепно-мозговая травма. Его госпитализировали в ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия им способствовавшие. В ходе проверки также будет дана правовая оценка действиям работодателя, допустившего нахождение на предприятии ребенка», - сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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