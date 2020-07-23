2020-07-23T12:34:18+03:00
Происшествия

Глава рязанского СК сообщил о вменяемости «елатомского стрелка»

По словам Владимира Никешкина, вывод судебно-психиатрическая экспертизы был однозначным
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Судебно-психиатрическая экспертиза сделала однозначный вывод о вменяемости «елатомского стрелка».Судебно-психиатрическая экспертиза сделала однозначный вывод о вменяемости «елатомского стрелка».
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Судебно-психиатрическая экспертиза сделала однозначный вывод о вменяемости «елатомского стрелка». Имеется ввиду Антон Франчиков, которого обвиняют в убийстве пяти человек. Об этом руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин сообщил в эфире ТКР.

- Определенные отклонения у него [Франчикова] есть, но они не дают основания освобождать от уголовной ответственности, - сказал главный следователь региона.

По словам Владимира Никешкина, Франчиков действовал «как в игре или в тире», хладнокровно расстреливая людей. Даже тех молодоженов, которые попытались убежать.

- Я приехал туда в половину первого ночи. Уже часа в три мы с ним разговаривали, и он рассказывал спокойно, даже с каким-то азартом, как будто стрелял в тире. Может быть, еще не остыл, был в горячке, - поделился воспоминаниями генерал-лейтенант юстиции. - Мне показалось, что на тот момент он даже не раскаялся. У него, видимо, было какое-то психоэмоциональное напряжение, которое он просто снял. И он чем-то даже бравировал. Это меня очень сильно поразило.

Глава рязанского СК заметил, что Франчиков своей грубостью действительно вызвал ответную грубость шумевших во дворе молодых людей, однако выдвигаемые им версии о необходимой самообороне не находят своего подтверждения в ходе следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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