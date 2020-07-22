2020-07-22T16:35:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Выяснилось, каких рязанцев включили в список жертв COVID-19

Новую коронавирусную инфекцию признали причиной смерти мужчины 75 лет и женщины 79 лет
Антон КОНОВАЛОВ
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22 июля в список жертв пандемии COVID-19 включили двух рязанцев.22 июля в список жертв пандемии COVID-19 включили двух рязанцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Рязанцы, которых 22 июля включили в список жертв пандемии COVID-19, умерли месяц назад. Это мужчина 75 лет и женщина 79 лет, сообщили «Комсомолке» в опергруппе при областном правительстве.

О мужчине известно, что больше месяца он находился в больнице с двухсторонней пневмонией. За это время пациента трижды подключали к аппарату ИВЛ.

Для женщины коронавирусная инфекция также обернулась двусторонней пневмонией. За ее жизнь боролись около месяца, но безуспешно.

Важно, что оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, однако именно COVID-19 по результатам патологоанатомического и гистологического исследований признали ведущей причиной смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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