Выяснилось, каких рязанцев включили в список жертв COVID-19
Рязанцы, которых 22 июля включили в список жертв пандемии COVID-19, умерли месяц назад. Это мужчина 75 лет и женщина 79 лет, сообщили «Комсомолке» в опергруппе при областном правительстве.
О мужчине известно, что больше месяца он находился в больнице с двухсторонней пневмонией. За это время пациента трижды подключали к аппарату ИВЛ.
Для женщины коронавирусная инфекция также обернулась двусторонней пневмонией. За ее жизнь боролись около месяца, но безуспешно.
Важно, что оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, однако именно COVID-19 по результатам патологоанатомического и гистологического исследований признали ведущей причиной смерти.
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ИСТОЧНИК KP.RU