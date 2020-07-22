Число жертв COVID-19 в Рязанской области достигло 26

22 Июль 2020 2020-07-22T11:44:10+03:00

Еще у двух человек по результатам экспертизы коронавирусную инфекцию признали ведущей причиной смерти

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Утром 22 июля опубликована актуальная статистика COVID-19. Согласно ей, число жертв пандемии в Рязанской области достигло 26 человек.

Таким образом, за минувшие сутки по результатам экспертизы коронавирусную инфекцию признали ведущей причиной смерти еще двух человек. Напомним, что так происходит далеко не со всеми людьми, кто умер, имея подтвержденный диагноз COVID-19.

Напомним, последние сообщения опергруппы при областном правительстве о летальных исходах касались 62-летней пациентки одного из специализированных госпиталей (20 июля) и 56-летнего участкового врача (16 июля). Информация о том, идет речь о них или о ком-то еще, уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU