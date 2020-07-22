2020-07-22T11:44:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число жертв COVID-19 в Рязанской области достигло 26

Еще у двух человек по результатам экспертизы коронавирусную инфекцию признали ведущей причиной смерти
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 22 июля опубликована актуальная статистика COVID-19. Согласно ей, число жертв пандемии в Рязанской области достигло 26 человек.

Таким образом, за минувшие сутки по результатам экспертизы коронавирусную инфекцию признали ведущей причиной смерти еще двух человек. Напомним, что так происходит далеко не со всеми людьми, кто умер, имея подтвержденный диагноз COVID-19.

Напомним, последние сообщения опергруппы при областном правительстве о летальных исходах касались 62-летней пациентки одного из специализированных госпиталей (20 июля) и 56-летнего участкового врача (16 июля). Информация о том, идет речь о них или о ком-то еще, уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Захар Прилепин приезжает на родную рязанскую землю
С 25 июля начнут ремонтировать теплосети на Первомайском проспекте
В Новомичуринске закрыли молочную кухню
Рязанский мотоциклист не поделил дорогу с иномаркой
Рязанцам разъяснят вопросы, связанные с туристическим обслуживанием
Рязанский Россельхознадзор: «Молочка» из ЛПХ села Заокское – фальсификат
Депутаты всех фракций Госдумы поддержали законопроект «Единой России»
География коронавируса в Рязанской области вновь расширилась
Число жертв COVID-19 в Рязанской области достигло 26
В Рязанской области коронавирусом заразились больше 6000 человек
В 9 населенных пунктах Рязанской области в ближайшие дни отключат газ
В Рязани в 2021 году могут появиться более 70 автобусов и троллейбусов
На День города в Рязани пригласили «Отпетых мошенников»
Рязанцы принимают участие в испытаниях препарата против коронавируса
В Рязанском радиотехническом университете будут учить на новую специальность
В среду, 22 июля, не будет воды в детсаду и в нескольких домах Рязани
22 июля отключат газ на нескольких улицах Рязани
Обманутые дольщики дольше не получат квартир… из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора: В Рязанской области возможен возврат к ограничениям
Рязанский подсобный рабочий погиб от свалившейся на него железной бочки
В парковом квартале на Касимовском шоссе начались работы по благоустройству территории
Стало известно, кто стрелял из газового пистолета на вечеринке в Рязани
Приставы ищут нерадивую рязанскую мать, задолжавшую более двухсот тысяч
В рязанском поселке, где не было COVID-19, выявили сразу 4 заболевших