2020-07-22T12:29:04+03:00
Коронавирус Covid-19

География коронавируса в Рязанской области вновь расширилась

На карте пандемии появился еще один населенный пункт. Серьезный прирост произошел в городе Сасово
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликованы актуальные для 22 июля данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 34 новых случаев заражения 13 выявили в Рязани.

В городе Сасово тест на COVID-19 оказался положительным еще у пяти человек. Трое заболевших прибавилось в поселке Октябрьский Михайловского района.

Не обошлось и без новой точки на карте пандемии. На сей раз это село Лихунино Клепиковского района.

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 21 июля:

- Рязань - 3083 случая (+13);

- Рязанский район – 279 (+3) (Дядьково – 26 (+1), Заборье – 19 (+1), Мурмино – 9 (+1));

- Ряжск – 178 (+1);

- Рыбное – 164 (+1);

- Сасово – 116 (+5);

- Клепиковский район – 113 (+2) (Криуша – 19 (+1), Лихунино – 1 (+1));

- Михайловский район – 99 (+3) (Октябрьский – 33 (+3));

- Михайлов – 74 (+1);

- Сараевский район – 52 (+2) (Меньшие Можары – 4 (+2));

- Шацкий район – 38 (+1) (Черная Слобода – 11 (+1));

- Спас-Клепики – 29 (+1);

- Захарово – 19 (+1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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