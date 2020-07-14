2020-07-14T18:47:08+03:00
Происшествия

Хранитель рязанской улицы Щедрина предсказал свою скорую смерть

Анатолий Турбин ушел из жизни вслед за вековым вязом
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Анатолий Иванович Турбин.Анатолий Иванович Турбин.
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Многие десятилетия Анатолий Иванович Турбин являлся негласным хранителем рязанской улицы Щедрина. Почти век он проживал в доме №21, а еще оберегал вековой вяз, который вырос буквально под его окном.

- Когда вяз упадет, тогда я и умру, - говорил Анатолий Иванович.

Его слова оказались пророческими. 27 июня вяз рухнул, а 10 июля не стало Анатолия Ивановича.

Напомним, 8 мая 2020 года Анатолий Иванович отпраздновал свое 90-летие. В этом же году он добился утверждения паспорта на объект культурного наследия «Городская усадьба Попова» - дома №№ 19, 21, 23 на улице Щедрина. Последнее время Анатолий Иванович Турбин вообще многое сделал для сохранения рязанской истории.

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В мае нынешнего года он отпраздновал свое 90-летие (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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