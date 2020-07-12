Ушел из жизни хранитель улицы Щедрина и рязанской истории Анатолий Турбин

9 июля не стало хранителя рязанской улицы Щедрина Анатолия Ивановича Турбина.

8 мая этого года Анатолий Иванович отпраздновал 90-летие. В доме №21 на Щедрина прошла вся его жизнь – сюда его привезли из роддома на улице Полонского, здесь он пережил войну, отсюда шел поступать в институт…

В конце прошлого года Анатолий Иванович принимал нас в своей квартире и рассказывал о войне:

- Помню первую бомбежку Рязани (ночь на 6 ноября 1941 года - Ред.). Находясь дома в своей комнате, я увидел в небе светящуюся точку и через несколько секунд в соседнем саду грянул взрыв. При этом из оконной рамы вылетело стекло и ударило в грудь, не причинив мне вреда, а затем упало на пол. После этого все побежали в бомбоубежище. В нашем квартале сбросили три бомбы, одна из которых не разорвалась и ушла под дом, расположенный через два дома от нашего. Жильцов выселили, а охрану не поставили – ребята нашего двора по глупости бросали камни в образовавшуюся яму.

- Был я свидетелем и страданий детей-ленинградцев. Хорошо известно, что в Рязани нашли вторую Родину многие из бывших жителей Северной столицы, в том числе и дети-сироты. Они жили в детприемнике, располагавшемся в начале нашей улицы (ныне перекресток с улицей Есенина). Детей из Ленинграда водили на обед в ту же столовую, куда ходили и мы, только в отдельный зал. По двое за ручку их приводили взрослые – они были слишком истощены, чтобы ходить самостоятельно. Кормили нас одним и тем же, но вместо чая им давали какао, чему мы завидовали.

- Между железнодорожными станциями Рязань-1 и Рязань-2 располагался так называемый треугольник – место, на которое свозили военное имущество с фронта. Распространялся он вплоть до пригородного села Борки. Там были подбитые танки, автомашины, мотоциклы, неразорвавшиеся мины и снаряды. Ребята постарше говорили, что за буханку хлеба сторож разрешал им утащить мотоциклы. Эта трофейная техника помогла нашим мотогонщикам – Бантле, Иванову, Кузьмину – организовать в пустующей Вознесенской церкви мотоклуб. Я тоже туда ходил, но потом отошел от этого дела...

Ребята поменьше (к которым относился и я), к сожалению, больше интересовались неразорвавшимися минами и снарядами, валявшимися на свалке. Мы довольно хорошо разбирались в устройстве этих боеприпасов и добывали из них взрывчатое вещество, чтобы делать собственные гранаты. Один наш знакомый – Гера, живший на противоположной стороне улицы, притащил со свалки немецкую противотанковую мину. Спрятал ее у себя в сарае, а потом, как-то сильно повздорив о чем-то с матерью, взял и подорвал себя... После этого наши игры «со смертью» закончились, мы как-то в одночасье поняли, до чего все это может довести. Потерял я во время войны и еще одного своего товарища – Моньку. У них квартировали солдаты. Как-то они ушли по своим делам, а автомат оставили дома, правда, предварительно отцепив от него и забрав с собой диск с патронами. Но один патрон остался в патроннике – Монька, пытаясь вытащить спрятанный между столом и стеной автомат, случайно взвел затвор и выстрелил в себя... Спасти его не удалось.

В следующий раз мы с Анатолием Ивановичем договорились встретиться, чтобы поговорить об истории улицы Щердина. Ведь он помнил буквально всех местных жителей, знал историю каждого дома. Но следующей встречи теперь уже не состоится…

Прощание с Анатолием Турбинным пройдет 12 июля (воскресенье) в 15.00 во дворе его дома.

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