2020-06-28T11:44:14+03:00
Происшествия

Если не строители, то непогода – в Рязани продолжают уничтожаться деревянные дома

Шквалистый ветер повалил на улице Щедрина старинный вяз
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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Сильный ветер, сопровождавший в субботу, 27 июня, ливневый дождь, повалил в Рязани несколько деревьев. Одно из них – старинный вяз – упал на дом №19 по улице Щедрина, при этом корневой системой повредив также стены и фундамент дома №21. Оба деревянные резные особняка являются объектами культурного наследия.

На место ЧП, по информации пресс-службы администрации Рязани, выезжал исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Олег Федин, представители МЧС и сотрудники городских спецслужб. В ближайшее время дерево должны распилить и вывезти.

Рязанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры бьет тревогу, поскольку считает, что повреждение домов может сказаться на их дальнейшей судьбе.

Напомним, что буквально месяц назад на соседней улице Садовой строительная организация снесла два деревянных дома, в том числе тот в котором прошли юные годы писатели Константина Симонова.

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Газета «Комсомольская правда», в которой публиковался и которую любил известный писатель Константин Симонов, не могла остаться в стороне от темы сноса его дома в Рязани (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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