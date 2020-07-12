Под Рязанью водолазы подняли со дна Оки тело очередного утопленника

12 Июль 2020 2020-07-12T20:29:42+03:00

Спасатели подняли тело мужчины, утонувшего в Оке под Рязанью. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося

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Днем 12 июля водолазы центральной спасательной станции извлекли из Оки недалеко от села Глебово Рязанского района труп мужчины, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В настоящее время следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту обнаружения тела. Следователям предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Напомним, поздно вечером 11 июля водолазы вытащили на берег из 2-го Борковского карьера очередного утопленника (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU