Под Рязанью водолазы подняли со дна Оки тело очередного утопленника
Днем 12 июля водолазы центральной спасательной станции извлекли из Оки недалеко от села Глебово Рязанского района труп мужчины, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В настоящее время следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту обнаружения тела. Следователям предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.
Напомним, поздно вечером 11 июля водолазы вытащили на берег из 2-го Борковского карьера очередного утопленника (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU