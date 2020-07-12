12 Июль 2020 2020-07-12T08:17:27+03:00

Из 2-го Борковского карьера извлекли труп очередного утопленника. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Следственный комитет проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии

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Около десяти часов вечера 11 июля водолазы центральной спасательной станции из 2-го Борковского карьера города извлекли труп утопленника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В настоящее время следственные органы регионального СК проводят проверку. Следователям предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU