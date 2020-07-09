9 Июль 2020 2020-07-09T15:27:50+03:00

«Мама, забери меня, папа не купается со мной»: новые подробности гибели рязанца в Новомичуринске. Фото: издательство "Пресса".

Пьяный мужчина пришел на реку вместе с 11-летней дочерью. Когда отец долго не появлялся, ребенок позвонил матери

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Появлялись новые подробности гибели на воде 39-летнего жителя Новомичуринска. Как рассказал «Комсомолке» один из местных жителей, накануне вечером пьяный мужчина пришел на реку Галинка, расположенную в черте города вместе с 11-летней дочерью.

Пока ребенок отдыхал на берегу, отец купался. В какой-то момент девочка поняла, что папы долго нет. Она подождала-подождала и позвонила маме:

— Мам, забери меня. Все равно он со мной не купается, ушел куда-то.

Женщина приехала на машине, увидела оставленные на берегу реки вещи мужа и, решив, что он, действительно, куда-то ушел, забрала ребенка и уехала.

Появились подробности гибели на реке под Новомичуринском 39-летнего рязанца. Фото: издательство "Пресса".

Уже поздно вечером супруга позвонила в полицию и сообщила об исчезновении мужа. Те, в свою очередь, рано утром передали информацию спасателям.

— Река Галинка проходит через микрорайон «Е» Новомичуринска, — рассказывает местный житель. — Купаются там везде, вот где захотели, там и ныряют. Максимальная глубина в водоеме 7 метров. Водолазы долго не могли его найти.

Под Новомичуринском утонул мужчина. Фото: издательство "Пресса".

Как рассуждали во время поисков специалисты, если мужчина просто захлебнулся, то течение его не отнесет, он будет просто находиться на дне, другое дело – если остановилось сердце, тогда круг поисков заметно расширился бы.

В итоге спустя два часа водолаз Роман Шапошников обнаружил тело утопленника в двадцати метрах от берега на глубине 6,5 метров.

В настоящее время Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области продолжается проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU