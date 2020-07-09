«Мама, забери меня, папа не купается со мной»: новые подробности гибели рязанца в Новомичуринске
Появлялись новые подробности гибели на воде 39-летнего жителя Новомичуринска. Как рассказал «Комсомолке» один из местных жителей, накануне вечером пьяный мужчина пришел на реку Галинка, расположенную в черте города вместе с 11-летней дочерью.
Пока ребенок отдыхал на берегу, отец купался. В какой-то момент девочка поняла, что папы долго нет. Она подождала-подождала и позвонила маме:
— Мам, забери меня. Все равно он со мной не купается, ушел куда-то.
Женщина приехала на машине, увидела оставленные на берегу реки вещи мужа и, решив, что он, действительно, куда-то ушел, забрала ребенка и уехала.
Появились подробности гибели на реке под Новомичуринском 39-летнего рязанца. Фото: издательство "Пресса".
Уже поздно вечером супруга позвонила в полицию и сообщила об исчезновении мужа. Те, в свою очередь, рано утром передали информацию спасателям.
— Река Галинка проходит через микрорайон «Е» Новомичуринска, — рассказывает местный житель. — Купаются там везде, вот где захотели, там и ныряют. Максимальная глубина в водоеме 7 метров. Водолазы долго не могли его найти.
Под Новомичуринском утонул мужчина. Фото: издательство "Пресса".
Как рассуждали во время поисков специалисты, если мужчина просто захлебнулся, то течение его не отнесет, он будет просто находиться на дне, другое дело – если остановилось сердце, тогда круг поисков заметно расширился бы.
В итоге спустя два часа водолаз Роман Шапошников обнаружил тело утопленника в двадцати метрах от берега на глубине 6,5 метров.
В настоящее время Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области продолжается проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU