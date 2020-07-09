2020-07-09T11:08:43+03:00
Происшествия

Появились подробности гибели на реке под Новомичуринском 39-летнего рязанца

Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Уже известно, что мужчина был пьян
Яков РЫКОВ
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Утонувший 8 июля под Новомичуринском 39-летний местный житель, полез купаться в воду пьяным. Об этом «Комсомолке» сообщили в Следственном комитете.

«На теле признаков криминального характера смерти не обнаружено. В настоящее время следователи Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося», - говорится в сообщении.

Напомним, труп мужчины водолазы извлекли из реки Галинка утром 9 июля. Это уже третий утопленник (если проверка следственных органов не установит иное) с начала недели (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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