Появились подробности гибели на реке под Новомичуринском 39-летнего рязанца
Утонувший 8 июля под Новомичуринском 39-летний местный житель, полез купаться в воду пьяным. Об этом «Комсомолке» сообщили в Следственном комитете.
«На теле признаков криминального характера смерти не обнаружено. В настоящее время следователи Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося», - говорится в сообщении.
Напомним, труп мужчины водолазы извлекли из реки Галинка утром 9 июля. Это уже третий утопленник (если проверка следственных органов не установит иное) с начала недели (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU