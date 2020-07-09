Под Новомичуринском утонул мужчина

9 Июль 2020 2020-07-09T10:03:52+03:00

Это девятый человек, погибший на водоемах Рязанской области за 2020 год

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области случилась очередная трагедия на водоеме. 9 июля в 8.30 из реки Галина под Новомичуринском подняли тело мужчины.

МЧС, как сообщает пресс-служба регионального управления, привлекло для этого пять человек поисково-спасательной станции Пронского района.

Это уже третий утопленник (если проверка следственных органов не установит иное) с начала недели. Первый, 21-летний рязанец, утонул в Оке еще днем воскресенья, но обнаружили тело через два дня. В среду стало известно о смерти молодого человека в Шиловском районе, который поехал на речку Тырница со своей девушкой.

За 2020 год на водоемах Рязанской области погибли уже девять человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU