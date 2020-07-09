2020-07-09T10:03:52+03:00
Происшествия

Под Новомичуринском утонул мужчина

Это девятый человек, погибший на водоемах Рязанской области за 2020 год
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Фото: 62.mchs.gov.ruФото: 62.mchs.gov.ru
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В Рязанской области случилась очередная трагедия на водоеме. 9 июля в 8.30 из реки Галина под Новомичуринском подняли тело мужчины.

МЧС, как сообщает пресс-служба регионального управления, привлекло для этого пять человек поисково-спасательной станции Пронского района.

Это уже третий утопленник (если проверка следственных органов не установит иное) с начала недели. Первый, 21-летний рязанец, утонул в Оке еще днем воскресенья, но обнаружили тело через два дня. В среду стало известно о смерти молодого человека в Шиловском районе, который поехал на речку Тырница со своей девушкой.

За 2020 год на водоемах Рязанской области погибли уже девять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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