8 Июль 2020 2020-07-08T10:51:35+03:00

Поплыл за девушкой и утонул: подробности трагедии в Шиловском районе. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

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«Комсомолке» стали известны подробности гибели молодого человека в Шиловском районе. Напомним, рано утром 8 июля водолазы поисково-спасательной станции из реки Тырница недалеко от поселка Новая Жизнь подняли тело мужчины.

Известно, что в час ночи молодой человек пошел купаться на речку со своей девушкой. Мужчина плохо умел плавать, но когда подруга поплыла, он решил не отставать – отправился за ней и утонул.

По предварительным данным, перед ночной прогулкой на реке мужчина выпил алкоголя.

В настоящее время следователи Шиловского МСО проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU