Поплыл за девушкой и утонул: подробности трагедии в Шиловском районе
«Комсомолке» стали известны подробности гибели молодого человека в Шиловском районе. Напомним, рано утром 8 июля водолазы поисково-спасательной станции из реки Тырница недалеко от поселка Новая Жизнь подняли тело мужчины.
Известно, что в час ночи молодой человек пошел купаться на речку со своей девушкой. Мужчина плохо умел плавать, но когда подруга поплыла, он решил не отставать – отправился за ней и утонул.
По предварительным данным, перед ночной прогулкой на реке мужчина выпил алкоголя.
В настоящее время следователи Шиловского МСО проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU