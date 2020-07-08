8 Июль 2020 2020-07-08T11:26:09+03:00

В Шиловском районе из реки подняли труп очередного утопленника. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Следственный комитет проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства гибели мужчины

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Рано утром 8 июля водолазы поисково-спасательной станции из реки Тырница недалеко от поселка Новая Жизнь подняли тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Шиловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Позже стали известны подробности трагедии. Молодой человек поплыл за своей девушкой и утонул (читать подробнее).

Ранее, напомним, из Оки неподалеку от села Льгово Рязанского района водолазы подняли тело 21-летнего мужчины. искали погибшего три дня (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU