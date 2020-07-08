2020-07-08T12:14:54+03:00
Общество

Роспотребнадзор объяснил отказ от открытия детсадов в Рязанской области

Ведомство сослалось на «практику некоторых регионов, где произошло ухудшение эпидобстановки»
Антон КОНОВАЛОВ
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Роспотребнадзор объяснил отказ от открытия детсадов в Рязанской области.Роспотребнадзор объяснил отказ от открытия детсадов в Рязанской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Роспотребнадзор объяснил отказ от возвращения детских садов к полноценной работе на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Управление по Рязанской области ответило на один из многочисленных вопросов на официальной странице губернатора Николая Любимова. Напомним, власти, вопреки обещаниям, решили ограничиться дежурными группами.

«Как вы знаете, мы действительно планировали открыть детские сады в обычном режиме, но, учитывая практику некоторых регионов, где произошло ухудшение эпидобстановки в связи с их открытием, решили действовать поэтапно», - заявил представитель Роспотребнадзора.

На вопрос, о каких конкретно регионах идет речь, в ведомстве ответить затруднились.

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Соответствующая заявка направлена в федеральный Роспотребнадзор (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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