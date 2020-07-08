Роспотребнадзор объяснил отказ от открытия детсадов в Рязанской области

8 Июль 2020 2020-07-08T12:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор объяснил отказ от возвращения детских садов к полноценной работе на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Управление по Рязанской области ответило на один из многочисленных вопросов на официальной странице губернатора Николая Любимова. Напомним, власти, вопреки обещаниям, решили ограничиться дежурными группами.

«Как вы знаете, мы действительно планировали открыть детские сады в обычном режиме, но, учитывая практику некоторых регионов, где произошло ухудшение эпидобстановки в связи с их открытием, решили действовать поэтапно», - заявил представитель Роспотребнадзора.

На вопрос, о каких конкретно регионах идет речь, в ведомстве ответить затруднились.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений

Соответствующая заявка направлена в федеральный Роспотребнадзор (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU