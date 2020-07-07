2020-07-07T11:09:32+03:00
Общество

«Кинотеатры важнее»: на третьем этапе снятия ограничений детсады в Рязани не откроют

Рязанским родителям придется довольствоваться только дежурными группами в детских садах
Яков РЫКОВ
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На третьем этапе снятия ограничений детсады в Рязани не откроют.На третьем этапе снятия ограничений детсады в Рязани не откроют.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время перехода к третьему этапу снятия режима ограничения в Рязанской области смогут заработать детские сады, но только дежурные группы, сообщается на официальной странице региона в «ВКонтакте».

Однако, рязанцы крайне недовольны такому решению областных властей, считая, что дежурные группы должны были открыться еще на втором этапе:

«Почему только дежурные группы в садах? А если родитель был вынужден уволиться, чтобы сидеть с ребенком, как работу-то искать?! – пишет рязанка Ирина Соколовская. - Дежурные группы должны были на втором этапе открыться. Ну что за издевательство?»

Женщине тут же ответила одна из подписчиц, что «зато кинотеатры должны открыться. Это же нужнее, чем сады! Зла не хватает».

Ранее, напомним, губернатор Николай Любимов сообщил, что власти подали заявку на третий этап снятия ограничений по коронавирусу.

- Считаем, что достигли определенных показателей, - отметил Любимов. - Мы направили заявку в федеральный Роспотребнадзор с тем, чтобы нам разрешили открыть торговые центры, кафе и рестораны (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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