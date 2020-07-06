Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений
В понедельник, 6 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии Сквера эффективных решений на площади Победы сообщил, что регион подал заявку на третий этап снятия ограничений по коронавирусу.
- Считаем, что достигли определенных показателей, - отметил Николай Викторович. – Мы направили заявку в федеральный Роспотребнадзор с тем, чтобы нам разрешили открыть торговые центры, кафе и рестораны, а также детские сады – правда, пока дежурные группы. Если разрешение будет получено, в ближайшие дни все это вернется к работе.
Также глава региона напомним, что с 15 июля смогут открыться детские оздоровительные лагеря.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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