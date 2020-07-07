Стали известны детали дела рязанского полицейского Глубоцкого

7 Июль 2020 2020-07-07T14:12:02+03:00

По предварительным данным, он деньги за услугу просто присвоил

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2 июля в Рязани задержали начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максима Глубоцкого. Как сообщил в этот день источник «Комсомолки», его задержали «при передаче то ли денег за номера, то ли номеров за деньги, то ли еще чего-то».

3 июля решением Московского районного суда Рязани Глубоцкого арестовали. После рассмотрения всех материалов и представленных сторонами доказательств суд постановил: «Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток».

И вот стали известны подробности дела. О них рассказала телекомпания «Город». Как оказалось, Глубоцкий пообещал сделать «красивые» номера на автомобиль за 90 тысяч. На самом деле, полицейский не мог повлиять на выдачу регистрационных знаков в МРЭО, а деньги просто присвоил.

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ИСТОЧНИК KP.RU