В Рязани задержали начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого

3 Июль 2020 2020-07-03T09:56:31+03:00

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2 июля в Рязани задержали начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максима Глубоцкого, сообщает «НГ-Рязань».

По данным «Комсомолки», делом занимается Московский МСО, так как задержали полицейского в одном из районов города.

— Его взяли при передаче то ли денег за номера, то ли номеров за деньги, то ли еще чего-то. Возможно, уже сегодня следователь будет выходить с ходатайством в суд об избрании Глубоцкому меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировал источник.

По данным «НГ», Максима Глубоцкого в апреле 2020 года временно отстранили от руководства отделом из-за многочисленных жалоб от предпринимателей Сараевского, Ухоловского и Сапожковского районов. Якобы их слишком плотно «опекали» полицейские.

Отметим, что в СУ СК России отказываются от комментариев по делу начальника сараевской полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU