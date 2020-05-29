В отношении главного полицейского Сараевского района возбуждено уголовное дело
«Комсомольской правде» из собственных источников стало известно, что в отношении начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максима Глубоцкого возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошеннических действиях.
Напомним, что в апреле этого года Глубоцкого временно отстранили от руководства отделом из-за многочисленных жалоб от предпринимателей Сараевского, Ухоловского и Сапожковского районов (зона ответственности МО полиции «Сараевский») о слишком плотной «опеке» со стороны полицейских. Результаты проверки вывелись в уголовное дело.
В пресс-службе УФСБ России по Рязанской области от комментариев по данной ситуации воздержались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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