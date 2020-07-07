16-летняя девушка в качестве приманки – в Рязани на скамье подсудимых оказалась группа молодых людей

7 Июль 2020 2020-07-07T11:52:46+03:00

Самому младшему из злоумышленников на момент совершения преступления было всего 13 лет

Изменить размер текста: A A

Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении группы молодых людей, обвиняемых в разбое. Кроме того, один из них – 20-летний парень – обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления.

Установлено, что молодой человек 2000 года рождения вместе с тремя знакомыми 17-ти, 16-ти и 13-ти лет совершил разбойное нападение в подъезде одного из многоквартирных домов на местного жителя. Последнего пригласила к себе в гости 16-летняя девушка, которая также была в сговоре с молодыми людьми.

В подъезде жертву избили и, угрожая ножом и металлической трубой, отобрали деньги и имущество общей стоимостью около 145 тысяч рублей.

Злоумышленники тщательно спланировали свое злодеяние, оперативникам прошлось изрядно поработать, чтобы выйти на их след. В настоящее время дело направлено в суд. В отношении 13-летнего подростка, не достигшего на момент совершения преступления возраста привлечения к уголовной ответственности, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Прокуратура проводит проверку по факту гибели в Рязани 5-летней девочки

Ребенок выпал из окна на седьмом этаже, опершись на москитную сетку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU