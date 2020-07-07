Прокуратура проводит проверку по факту гибели в Рязани 5-летней девочки
Прокурор Московского района организовал проверку по факту гибели пятилетней девочки на Народном бульваре в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 6 июля около одного из домов обнаружили труп ребенка с телесными повреждениями, «характерными для падения с высоты».
По данным Следственного комитета, девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже. Она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка (читать подробнее).
В настоящее время прокуратуре района поручено проверить «соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Проверка находится на контроле прокуратуры Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU