Прокуратура проводит проверку по факту гибели в Рязани 5-летней девочки

7 Июль 2020 2020-07-07T09:08:39+03:00

Ребенок выпал из окна на седьмом этаже, опершись на москитную сетку

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Прокурор Московского района организовал проверку по факту гибели пятилетней девочки на Народном бульваре в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 6 июля около одного из домов обнаружили труп ребенка с телесными повреждениями, «характерными для падения с высоты».

По данным Следственного комитета, девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже. Она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка (читать подробнее).

В настоящее время прокуратуре района поручено проверить «соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Проверка находится на контроле прокуратуры Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU