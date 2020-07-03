Начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого отправили в СИЗО
3 июля Московский районный суд Рязани поддержал ходатайство следователя и отправил начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максима Глубоцкого под стражу.
Как сообщили «Комсомолке» в суде, Максим Глубоцкий в настоящее время находится в статусе подозреваемого. Ему инкриминируют часть 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
После рассмотрения всех материалов и представленных сторонами доказательств суд постановил: «Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток».
Таким образом главный сараевский полицейский проведет в СИЗО до 29 августа включительно.
Напомним, Глубоцкого задержали 2 июля на одной из улиц Рязани. Его делом занимается Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU