2020-07-03T18:11:23+03:00
Происшествия

Начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого отправили в СИЗО

Полицейского подозревают в мошенничестве. В ближайшее время, возможно, он станет уже обвиняемым
Александр ЕФАНОВ
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Суд отправил Максима Глубоцкого под стражу. Начальник сараевской полиции ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Минимум.Суд отправил Максима Глубоцкого под стражу. Начальник сараевской полиции ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Минимум.
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3 июля Московский районный суд Рязани поддержал ходатайство следователя и отправил начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максима Глубоцкого под стражу.

Как сообщили «Комсомолке» в суде, Максим Глубоцкий в настоящее время находится в статусе подозреваемого. Ему инкриминируют часть 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

После рассмотрения всех материалов и представленных сторонами доказательств суд постановил: «Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток».

Таким образом главный сараевский полицейский проведет в СИЗО до 29 августа включительно.

Напомним, Глубоцкого задержали 2 июля на одной из улиц Рязани. Его делом занимается Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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