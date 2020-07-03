Начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого отправили в СИЗО

3 Июль 2020 2020-07-03T18:11:23+03:00

Суд отправил Максима Глубоцкого под стражу. Начальник сараевской полиции ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Минимум.

Полицейского подозревают в мошенничестве. В ближайшее время, возможно, он станет уже обвиняемым

Изменить размер текста: A A

3 июля Московский районный суд Рязани поддержал ходатайство следователя и отправил начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Рязанской области Максима Глубоцкого под стражу.

Как сообщили «Комсомолке» в суде, Максим Глубоцкий в настоящее время находится в статусе подозреваемого. Ему инкриминируют часть 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

После рассмотрения всех материалов и представленных сторонами доказательств суд постановил: «Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток».

Таким образом главный сараевский полицейский проведет в СИЗО до 29 августа включительно.

Напомним, Глубоцкого задержали 2 июля на одной из улиц Рязани. Его делом занимается Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU