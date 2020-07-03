2020-07-03T11:43:40+03:00
Общество

Миздрав назвал примерную стоимость реставрации поликлиники №14 в Рязани

Капитальный ремонт здесь не проводился с 1950 года
Антон КОНОВАЛОВ
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В рязанской поликлинике №14 проведут ремонт впервые за 70 лет.В рязанской поликлинике №14 проведут ремонт впервые за 70 лет.
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На реставрацию поликлиники №14 в Рязани «от фундамента до крыши» планируют потратить 60 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, капитальный ремонт здесь не проводился с 1950 года.

По словам главврача Андрея Мартынова, в медучреждении уже привели в порядок коридоры, регистратуру. На очереди санузлы и сети теплоснабжения. Ведется подготовка к основным работам, то есть самой реставрации.

«Провести ремонтные работы без согласования с минкультом и другими организациями означает нарушить закон. Для памятника архитектуры действуют многие ограничения, например, запрещены пластиковые окна, нельзя установить удобные для поликлиники пластиковые двери...», - пишет минздрав будто бы с сожалением, что изуродовать одно из лучших произведений классицизма в Рязани пластиком не получится.

Напомним, проект реставрации губернской больницы XIX века еще находится в разработке, и обойдется он в 5 миллионов рублей. Какие изыскания предстоит провести подрядчику, было подробно описано в аукционной документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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