Поликлинику №14 в Рязани показали россиянам как пример ветхости

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-21T10:08:11+03:00

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Рязанской поликлиникой №14 проиллюстрировали проблемы первичного звена здравоохранения в России. Ее как одно из 2500 аналогичных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте, РЕН ТВ показал в репортаже о совещании, которое провел президент Владимир Путин. Также поднимались темы очередей к врачам, нехватки специалистов, низких зарплат и высоких нагрузок у медиков.

- Талонов практически ко всем не хватает. К кардиологу вообще невозможно попасть, - говорит в сюжете пациентка поликлиники №14.

Что касается ремонтов, зампред Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объяснила, что модернизация поликлиник в старых зданиях «не имеет смысла»:

- Скорее там должны быть созданы новые учреждения, новые типовые проекты, - считает она.

Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Региональные программы должны быть разработаны до 1 июля 2020 года.

Напомним, летом на ремонт поликлиники №14 областные власти планировали потратить 10 миллионов рублей. В мае, когда появилась эта информация, стало известно и об увольнении главврача учреждения.

Болевые точки россиян: Путин счел провалом ситуацию в здравоохранении.Болевые точки россиян: Путин счел провалом ситуацию в здравоохранении

ИСТОЧНИК KP.RU