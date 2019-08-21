Поликлинику №14 в Рязани показали россиянам как пример ветхости
Рязанской поликлиникой №14 проиллюстрировали проблемы первичного звена здравоохранения в России. Ее как одно из 2500 аналогичных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте, РЕН ТВ показал в репортаже о совещании, которое провел президент Владимир Путин. Также поднимались темы очередей к врачам, нехватки специалистов, низких зарплат и высоких нагрузок у медиков.
- Талонов практически ко всем не хватает. К кардиологу вообще невозможно попасть, - говорит в сюжете пациентка поликлиники №14.
Что касается ремонтов, зампред Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объяснила, что модернизация поликлиник в старых зданиях «не имеет смысла»:
- Скорее там должны быть созданы новые учреждения, новые типовые проекты, - считает она.
Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Региональные программы должны быть разработаны до 1 июля 2020 года.
Напомним, летом на ремонт поликлиники №14 областные власти планировали потратить 10 миллионов рублей. В мае, когда появилась эта информация, стало известно и об увольнении главврача учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU