2019-08-21T10:08:11+03:00
Общество

Поликлинику №14 в Рязани показали россиянам как пример ветхости

Правительство РФ должно заняться модернизацией первичного звена здравоохранения
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Коридор поликлиники №14 в Рязани. Фото: архив "КП".Коридор поликлиники №14 в Рязани. Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Рязанской поликлиникой №14 проиллюстрировали проблемы первичного звена здравоохранения в России. Ее как одно из 2500 аналогичных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте, РЕН ТВ показал в репортаже о совещании, которое провел президент Владимир Путин. Также поднимались темы очередей к врачам, нехватки специалистов, низких зарплат и высоких нагрузок у медиков.

- Талонов практически ко всем не хватает. К кардиологу вообще невозможно попасть, - говорит в сюжете пациентка поликлиники №14.

Что касается ремонтов, зампред Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова объяснила, что модернизация поликлиник в старых зданиях «не имеет смысла»:

- Скорее там должны быть созданы новые учреждения, новые типовые проекты, - считает она.

Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Региональные программы должны быть разработаны до 1 июля 2020 года.

Напомним, летом на ремонт поликлиники №14 областные власти планировали потратить 10 миллионов рублей. В мае, когда появилась эта информация, стало известно и об увольнении главврача учреждения.

Болевые точки россиян: Путин счел провалом ситуацию в здравоохранении.Болевые точки россиян: Путин счел провалом ситуацию в здравоохранении

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лесу под Рязанью грибники обнаружили скелет человека
Появились фотографии с места гибели рабочего на «Химволокне»
18-летний водитель без прав спровоцировал серьезную аварию под Рязанью
На «Химволокне» при очистке цистерны погиб 26-летний рабочий
В Михайловском районе иномарка снесла с трассы грузовик
Избивший полицейского рязанец избежал тюрьмы
ФК «Рязань» накануне кубкового матча заявил нового вратаря
Официально: Новомичуринск получил статус моногорода
В Сасове на дорогах и тротуарах зимой могут использовать новый реагент
На улице Островского в Рязани троллейбус попал в жесткое ДТП
Ушла из жизни директор рязанского молочного предприятия Любовь Умнова
Верховный суд отклонил жалобу рязанца на застройку территории в центре
В Рязанской области отремонтируют одну из больниц
Полиция нашла тех, кто стрелял на берегу Оки в Рязанской области
В Рязанской области обстреляли плавучий кран
Михайловский обход включат в план ремонта автомобильных дорог
Покусанная пчелами рязанка отсудила компенсацию у бывшего мужа
В двух рязанских районах на несколько дней отключат газ
В среду на шести улицах Рязани отключат электричество
В Рязани прошли учения десантников трех стран «Защитник дружбы»
В Рязани начнут пилотировать электронный знак почтовой оплаты
«Изуродованным» деревьям на Московском шоссе пытаются помочь – администрация
Гендиректор рязанского предприятия скрыл налоги на 39 млн рублей
Суд арестовал рязанца, совершившего преступление против пенсионерки
В рязанской поликлинике впервые с 1953 года заменят трубы
Прокуратура занялась свалкой в Александро-Невском районе