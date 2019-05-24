Здание для поликлиники №14 в Рязани строить не будут – отремонтируют 200-летнее

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-24T12:39:46+03:00

Двухсотлетие это здание отметило три года назад. Фото: Константин МОГИЛИН

Информация об этом появилась вслед за новостью про увольнение главврача

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Городскую поликлинику №14 в Рязани отремонтируют за счет областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Поликлиника, напомним, находится в здании 1816 года постройки – это дом с колоннами на улице Семинарской, рядом с бывшим училищем связи и Приборным заводом.

Для объекта культурного наследия пока выделят 10 миллионов рублей. На эти деньги ближайшим летом хотят отремонтировать крышу и первый этаж. А фасадные работы провести уже в 2020-м.

Напомним, буквально в марте в правительстве обсуждался вопрос о строительстве для медучреждения нового здания, поскольку нынешнее отремонтировать идеально невозможно. Теперь, видимо, власти пришли к выводу, что попробовать все же стоит.

Эпопея с этим зданием началась давно… как и оно разрушаться. Один из вариантов решения проблемы – объединить эту поликлинику с той, что на улице Профессора Никулина.

Кстати, утром того же дня, когда стало известно о ремонте, появилась информация и об увольнении главврача поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU