Для рязанской 14-й поликлиники построят новый корпус

СЕГОДНЯ 19:05 2019-03-05T19:05:52+03:00

Нынешнее здание поликлиники построено в 1816 году и является памятником архитектуры федерального значения Фото: Владимир ФРОЛОВ

На заседании областного правительства обсудили, что делать с самым старым лечебным учреждением региона

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На заседании правительства Рязанской области 5 марта губернатор Николай Любимов потребовал от регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого отчета об исполнении своего поручения, которое он сделал 6 дней назад. Поручение касалось создания в 14-й поликлинике Рязани нормальных условий для пациентов.

Здание, в котором расположена поликлиника, построено еще в 1816 году, отремонтировать его идеально невозможно. Андрей Прилуцкий доложил, что косметический ремонт первого этажа все-таки запланирован, разработана «дорожная карта» по приведению учреждения к современным стандартам, но рассматривается возможность строительства нового корпуса на 250 посещений в смену на территории поликлиники.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что ситуацию должен исправлять не только один министр здравоохранения. Он предложил сформировать предложения по финансированию предложенного строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU