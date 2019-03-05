Для рязанской 14-й поликлиники построят новый корпус
На заседании правительства Рязанской области 5 марта губернатор Николай Любимов потребовал от регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого отчета об исполнении своего поручения, которое он сделал 6 дней назад. Поручение касалось создания в 14-й поликлинике Рязани нормальных условий для пациентов.
Здание, в котором расположена поликлиника, построено еще в 1816 году, отремонтировать его идеально невозможно. Андрей Прилуцкий доложил, что косметический ремонт первого этажа все-таки запланирован, разработана «дорожная карта» по приведению учреждения к современным стандартам, но рассматривается возможность строительства нового корпуса на 250 посещений в смену на территории поликлиники.
Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что ситуацию должен исправлять не только один министр здравоохранения. Он предложил сформировать предложения по финансированию предложенного строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU