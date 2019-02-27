Рязанский губернатор сделал министру здравоохранения последнее предупреждение

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-27T14:58:53+03:00

За год поручение главы региона чиновник так и не выполнил

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В среду, 27 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился к жителям региона с посланием. Глава области выступил в филармонии, в которой в этот день собрались депутаты, главы районов, сотрудники облправительства и профильных ведомств, представители общественных организаций.

В своей речи, помимо массы других тем, Николай Любимов затронул и демографию со здравоохранением. Кроме общих цифр и планах работы, губернатор напомнил и свое поручение.

– Год назад я уволил главврача поликлиники №14 в Рязани. С тех пор ситуация там не поменялась. Я обращаюсь к министерству здравоохранения области – это мое последнее предупреждение. Если порядок не будет наведен, далее последуют отставка и административная ответственность, – заявил Николай Любимов.

Напомним, с 2015 года региональный минздрав возглавляет Андрей Прилуцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU