Главврач поликлиники №14 в Рязани покинул пост

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-24T09:14:00+03:00

Он проработал там с марта 2018 года

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Виктор Коновалов покинул пост главного врача поликлиники №14 в Рязани. Как пишет UZRF.ru, у специалиста истек срок контракта. Исполнять обязанности руководителя доверено заместителю по медицинской части Людмиле Козловой.

Коновалов пришел в медучреждение в марте 2018 года. Месяцем ранее уволили простоявшего у руля поликлиники более 10 лет Владимира Швецова – как выяснилось позже, по прямому приказу губернатора. Николай Любимов , возмутившись состоянием поликлиники, пригрозил отставкой и министру здравоохранения Андрею Прилуцкому, после чего высказывалось предложение о строительстве нового корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU