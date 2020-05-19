Перед реставрацией здание поликлиники №14 изучат вдоль и поперек

19 Май 2020 2020-05-19T10:40:31+03:00

У подрядчика есть чуть больше полугода, чтобы предоставить полный пакет проектной документации

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Историческое здание на улице Семинарской, 46 в Рязани, где располагается поликлиника №14, ждет реставрация. 18 мая областной Центр закупок определил подрядчика на разработку проектной документации. Единственную заявку подало ООО «Фасадстройсервис», поэтому торгов как таковых не было.

За 5 миллионов рублей подрядчик должен будет обмерить объект культурного наследия вдоль и поперек, изучить состояние всех конструкций, буквально каждую трещинку, продумать архитектурные и конструктивные решения. При этом при проведении земляных работ необходимо археологическое сопровождение, а это тоже целый пласт исследований. Получившийся проект отправят на согласование научно-методического совета Минкультуры России. На все про все дается 195 календарных дней.

В пакет документов, конечно, войдет и сметный расчет, исходя из которого определят стоимость работ при последующей реконструкции.

Справка «КП»

Как описывают объект культурного наследия в конкурсной документации:

«Губернская больница – одно из лучших произведений классицизма в Рязани. Входит в комплекс зданий, расположенных на улице Семинарской, принадлежавших Приказу общественного призрения. Проект здания, близкий творчеству Дж. Кваренги (Мариинская больница в Петербурге), осуществлен, возможно, под надзором губернского архитектора Н.П. Милюнова (1808 – 1816 гг.). Изначально центральную часть здания украшали два одинаковых колонных портика с улицы и со двора. Между колоннами проглядывали стройные арочные окна первого этажа. Во всю ширину портиков спускались парадные лестницы. Во время ремонта 1832 г. уличную лестницу разобрали, а цоколь удлинили по флангам двумя лесенками под прямым углом к фасадной плоскости. Тогда же с торцов примкнули небольшие ретирады. Во второй половине XIX века был разобран дворовый портик, все окна стали прямоугольными, были утрачены сандрики и все украшения. До советского времени в центре корпуса размещалась больничная церковь, отмеченная главкой с крестом. Справа от уличного портика находилась часовня. Больница имела паровую электростанцию и механическую прачечную. В конце 1950-х гг. восстановили ионические капители 8-колонного портика на уличном фасаде, полностью утраченные к тому времени. Во второй половине XX века разобрали завершение церкви и часовню, усложнили планировку многочисленными перегородками, переделали интерьер больничной церкви. Со двора сделали пристройки».

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ИСТОЧНИК KP.RU