Вместо школы на участке в Лесопарке сделают поле для футбола и регби
На участке в рязанском Лесопарке, где власти хотели построить школу, но столкнулись с возмущением общественности, появится поле для тренировок по футболу и регби. Как стало известно «Комсомолке», с сентября на нем будут заниматься воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец», которой земля передана в безвозмездное пользование с формулировкой «в целях реализации программ спортивной подготовки».
Как оказалось, хоть участок уже переведен под объекты общественно-делового значения, строительства там не планируют. Бетономешалка, которую заметил житель соседнего дома, лишь залила основание под некую конструкцию для будущей тренировочной площадки.
Вместо школы на участке в Лесопарке сделают поле для футбола и регби.
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ИСТОЧНИК KP.RU