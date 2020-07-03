3 Июль 2020 2020-07-03T10:23:03+03:00

Строительная техника, которую заметили в Лесопарке, залила основание под некую конструкцию для будущего тренировочного поля.

Заниматься на нем будут воспитанники СШОР «Олимпиец»

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На участке в рязанском Лесопарке, где власти хотели построить школу, но столкнулись с возмущением общественности, появится поле для тренировок по футболу и регби. Как стало известно «Комсомолке», с сентября на нем будут заниматься воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец», которой земля передана в безвозмездное пользование с формулировкой «в целях реализации программ спортивной подготовки».

Как оказалось, хоть участок уже переведен под объекты общественно-делового значения, строительства там не планируют. Бетономешалка, которую заметил житель соседнего дома, лишь залила основание под некую конструкцию для будущей тренировочной площадки.

Вместо школы на участке в Лесопарке сделают поле для футбола и регби.

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ИСТОЧНИК KP.RU