Школа в Кальном: после отказа от Лесопарка назван другой приоритетный вариант

28 февраля в Рязани на круглом столе с участием представителей власти, общественных активистов, специалистов-строителей определяли оптимальный участок для школы в микрорайоне Кальное. Предваряя обсуждения, глава администрации города Елена Сорокина заявила, что площадка в Лесопарке, за ТЦ «Круиз», больше не рассматривается, «это принципиально и окончательно».

Елена Сорокина впервые публично заявила, что участок в Лесопарке для строительства школы больше не рассматривается.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

По словам сити-менеджера, чтобы в федеральном бюджете на 2021 год предусмотрели порядка 650 млн рублей на новый объект, регион должен предоставить проектную документацию. Поэтому нужно определяться с участком.

О рассмотренных администрацией вариантах рассказал и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Роман Шашкин. Исходя из его выступления, территорию «Водоканала» и школы-интерната на улице Макаренко, учитывая все сложности с переездом, власти пока рассматривают исключительно как «запасные аэродромы», то есть на будущее (Кальному нужна не одна, а минимум две школы). Также Шашкин перечислил несколько участков в частной собственности, однако в ближайшие нескольких лет их выкуп едва ли возможен из-за финансовых и законодательных барьеров.

Директор школы №73 Ираида Боронтова напомнила: Учреждение переполнено настолько, что скоро перейдет чуть ли не на круглосуточный режим работы.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Кстати, о частной собственности:

- Вчера ко мне обратились два собственника с предложением принять в дар землю под школу, - на мгновение ошарашила Елена Сорокина. - Но есть проблема – эти земли находятся за Муромским шоссе.

Собравшиеся призвали воспользоваться этим предложением при планировании будущей застройки, чтобы не повторить «кальновский» кризис. Но что тогда остается здесь и сейчас? Большинство на круглом столе поддержало участок у ручья Быстрец, на котором прежде власти строить отказались из-за дополнительных затрат, ведь здесь предстоит перенести коллектор и увести под землю сам ручей.

Так выглядит схема расположения участка, от которого ранее отказались.

Почетный работник строительства и архитектуры Рязанской области Владислав Торопцев заверил, что с технической точки зрения сложностей для использования участка нет, но подтвердил – придется раскошелиться. Ранее называлась немалая сумма - 260 млн. рублей, которая, впрочем, при дальнейшем изучении вопроса может оказаться значительно меньше. По итогам встречи, резюмировала Елена Сорокина, администрация Рязани вернется к проработке этого варианта. Тут-то, похоже и придется прибегнуть к помощи областного правительства, о которой говорил губернатор Николай Любимов.