Рязанец сообщил о работах в Лесопарке, где хотели построить школу

2 Июль 2020 2020-07-02T18:03:30+03:00

Участок «под школу» в Лесопарке передан СШОР «Олимпиец». Теперь там начались неизвестные работы. Фото: vidsboku.com

Земля передана в безвозмездное пользование СШОР «Олимпиец» и переведена под объекты общественно-делового значения

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В рязанском Лесопарке на участке, где власти хотели построить школу, начались строительные работы. Об этом со ссылкой на читателя сообщает портал Vidsboku.

«Сегодня там пробурили четыре скважины и, судя по всему, залили в них бетон», - цитирует очевидца издание.

В администрации города на информацию уже отреагировали, но никакой конкретики не представили. Лишь указали следующее:

«В отношении земельного участка с кадастровым номером 62:29:0081004:45, указанного в публикации, сообщаем, что издано постановление администрации города Рязани о предоставлении участка в целях реализации программ спортивной подготовки в безвозмездное пользование государственному автономному учреждению Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец».

Напомним, ранее из-за общественного резонанса власти отказались от идеи возводить школу на 1100 мест для микрорайона Кальное в зеленой зоне: тогда участок относился к ней, но теперь, как выясняется, уже относится к землям для объектов общественно-делового значения. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU