Работники рязанского радиозавода скорбят по поводу гибели Алексея Широкова

2 Июль 2020 2020-07-02T16:47:22+03:00

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Коллеги погибшего в ДТП первого заместителя АО «Рязанский радиозавод» Алексея Сергеевича Широкова глубоко скорбят по поводу его трагической кончины и приносят соболезнования его родным и близким.

«С нами не стало замечательного светлого человека, достойного семьянина, воспитавшего дочь и внуков, любящего мужа и сына, надежного друга, талантливого и уважаемого руководителя. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Вся жизнь Широкова Алексея Сергеевича – яркий пример беззаветного служения избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Его активность, предприимчивость и целеустремленность были примером для каждого, кто его знал», - говорится в некрологе.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 1 июля в Рязанском районе. Перед автомобилем Toyota Camry, за рулем которого находился 46-летний водитель, резко выскочил лось. Столкновения избежать не удалось (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Широков Алексей Сергеевич родился в Рязани 22 октября 1963 года.

В 1986 году окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Многоканальная электросвязь». В том же году был принят на Рязанский радиозавод инженером-конструктором.

В 1993 году Алексея Сергеевича Широкова назначили начальником отдела внешней комплектации.

В 1995 году он занял пост заместителя генерального директора по коммерческим вопросам.

С 1999 года Алексей Сергеевич Широков трудился на должности исполнительного директора, а в дальнейшем стал первым заместителем генерального директора предприятия.

Благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим качествам Алексей Сергеевич Широков пользовался у коллег и партнеров заслуженным авторитетом и уважением.

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ИСТОЧНИК KP.RU