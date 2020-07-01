Один человек погиб в ДТП под Рязанью после столкновения с лосем
В ночь на 1 июля в Рязанском районе на 13 км трассы Рязань – Спасск 46-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Camry на скорости сбил выскочившего на дорогу лося, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате ДТП погиб на месте происшествия 54-летний пассажир. Еще двое пассажиров, а также водитель иномарки – получили травмы.
Отметим, что дикое животное не выжило после столкновения.
Напомним, одно из последних ДТП с участием лося произошло утром 12 мая на автодороге в Касимовском районе. Тогда водителю не пострадал, а животное погибло (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU