1 Июль 2020 2020-07-01T10:04:26+03:00

Один человек погиб в ДТП под Рязанью после столкновения с лосем.

Авария произошла в Рязанском районе недалеко от села Дубровичи

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В ночь на 1 июля в Рязанском районе на 13 км трассы Рязань – Спасск 46-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Camry на скорости сбил выскочившего на дорогу лося, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП погиб на месте происшествия 54-летний пассажир. Еще двое пассажиров, а также водитель иномарки – получили травмы.

Отметим, что дикое животное не выжило после столкновения.

Напомним, одно из последних ДТП с участием лося произошло утром 12 мая на автодороге в Касимовском районе. Тогда водителю не пострадал, а животное погибло (читать подробнее).

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Животное выскочило буквально перед самым автомобилем. К счастью, обошлось без столкновения (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU