2020-05-12T17:51:38+03:00
Происшествия

В Рязанской области под колесами иномарки погиб лось

ДТП произошло утром 12 мая
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Утром мо вторник, 12 мая, на автодороге в Касимовском районе произошло ДТП с участием дикого животного. Внедорожник Nissan сбил молодого лося. Автомобиль получил довольно серьезные повреждения, животное погибло.

Информация о данном происшествии появилось в группе «Касимов. Спас-Клепики. Ермишь. Портал новостей и услуг». Администратор группы (ссылаясь на источник в дорожной полиции) отмечает, что никто из людей в аварии не пострадал.

Отметим, что ДТП с крупными дикими животными довольно регулярно происходят на лесных рязанских дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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