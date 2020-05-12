В Рязанской области под колесами иномарки погиб лось
Утром мо вторник, 12 мая, на автодороге в Касимовском районе произошло ДТП с участием дикого животного. Внедорожник Nissan сбил молодого лося. Автомобиль получил довольно серьезные повреждения, животное погибло.
Информация о данном происшествии появилось в группе «Касимов. Спас-Клепики. Ермишь. Портал новостей и услуг». Администратор группы (ссылаясь на источник в дорожной полиции) отмечает, что никто из людей в аварии не пострадал.
Отметим, что ДТП с крупными дикими животными довольно регулярно происходят на лесных рязанских дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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