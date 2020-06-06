2020-06-06T18:45:59+03:00
Общество

У ресторана McDonald’s в Рязани сняли на видео бегущего лося

Животное выскочило буквально перед самым автомобилем. К счастью, обошлось без столкновения
Яков РЫКОВ
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У ресторана McDonald’s в Рязани сняли на видео бегущего лося. Фото RZN_Life.У ресторана McDonald’s в Рязани сняли на видео бегущего лося. Фото RZN_Life.
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6 июня водители засняли на видео еще одного лося, перебегавшего дорогу в черте Рязани. На этот раз дикое животное заметили на Куйбышевском шоссе недалеко от ресторана McDonald’s.

На кадрах видно, как лось буквально пролетел перед самым автомобилем. К счастью, обошлось без столкновения.

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У ресторна Макдональдс заметили бегущего лося
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Напомним, рано утром заметили бегущего вдоль дороги на проезде Яблочкова возле НИТИ молодого лося (читать подробнее и смотреть видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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