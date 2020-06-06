У ресторана McDonald’s в Рязани сняли на видео бегущего лося
6 июня водители засняли на видео еще одного лося, перебегавшего дорогу в черте Рязани. На этот раз дикое животное заметили на Куйбышевском шоссе недалеко от ресторана McDonald’s.
На кадрах видно, как лось буквально пролетел перед самым автомобилем. К счастью, обошлось без столкновения.
Напомним, рано утром заметили бегущего вдоль дороги на проезде Яблочкова возле НИТИ молодого лося (читать подробнее и смотреть видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU